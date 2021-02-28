Hatay'da üretilen gübre yurt dışına da pazarlanıyor

Hatay'da bir işletme tarafından üretilen bitki besin gübresi, iç pazarın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Gübre üreticisi Oğuz Hazırlar, AA muhabirine, tarımsal üretime katkıda bulunmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tarla ürünlerinden daha yüksek verim alınmasını sağlayan gübre imal ettiklerini anlatan Hazırlar, projenin uzun zaman süren Ar-Ge çalışmasıyla tamamlandığını belirtti.

Hazırlar, geliştirdikleri gübreyle mahsullerin aromasının da daha güzel olduğunu ifade ederek, "Çalışmalarımız neticesinde çiftçilerimiz yüzde 25 daha az ilaç, mazot ve gübre kullanacağı için ekonomik olarak da kendilerine büyük katkı sağlayacaktır. Gübrelerimizin hangi mahsulde nasıl verim alındığını test ederek çalışmalarımızı tamamladık. 2023 hedeflerine hızla ve sağlam adımlarla giden ülkemize bizde tarımda katkı sağlamak istiyoruz, tarımda reform düzeyinde olan yerli ve milli projemizin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin tarım alanında gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yetkililerden destek bekliyoruz. Ürünlerimizi özellikle Körfez ülkelerine de pazarlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco