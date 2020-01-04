Hatay'da Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu
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Hatay'da Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde müftülüğe başvuran Ukrayna vatandaşı şahadet getirip Müslüman oldu.

04.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:26
Hatay'da Ukrayna vatandaşı Müslüman oldu

'ın İskenderun ilçesinde müftülüğe başvuran vatandaşı şahadet getirip Müslüman oldu.

İskenderun İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna vatandaşı Karina Grishkovska, Müslüman olma isteğiyle kurumlarına başvurdu.

Müftülükte düzenlenen törenle Grishkovska, ilçe müftüsü Osman Şekerci nezaretinde şahadet getirerek Müslüman oldu.

Grishkovska'ya İslamiyet hakkında bilgi verildi, Kuran ve çeşitli kitaplar hediye edildi.

Kaynak: AA
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