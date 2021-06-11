Hatay'da, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümünü kutlandı.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, Köprübaşı Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ının kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Kızılay'ının kuruluş tarihini anlatan Özbakış, "Türk Kızılay, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruyuşudur, insan ızdırabının olduğu her yerde ve aynı zamanda dünyada 57 ülkede faaliyetlerine devam etmektedir." dedi.

Özbakış, açıklamasının ardından beraberindekilerle Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıl dönümü nedeniyle gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.

Daha sonra, meydanda açılan stantlar gezildi, vatandaşlara ekmek arası kavurma ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz