Hatay'da Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi ailelere konserve et dağıttı

Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından Antakya ve İskenderun ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere konserve et ulaştırıldı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından Antakya ve İskenderun ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere konserve et ulaştırıldı.

Kızılay çalışanlarınca hazırlanan konserve etler, her iki ilçede daha önceden tespit edilen 150 ailenin evlerine teslim edildi.

Yetkililer, yardımların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan