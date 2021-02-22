Hatay'da Türk Kızılay ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
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Hatay'da Türk Kızılay ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

22.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:27
Hatay'da Türk Kızılay ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Türk Kızılay Hatay Şubesi ekipleri kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi ekipleri kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler Antakya ve Samandağ ilçelerinde farklı yerlere sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Türk Kızılay ekipleri, yaklaşık 20 kilogram mamayı belirlenen bölgelere bıraktılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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