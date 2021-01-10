Hatay'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek
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Hatay'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

10.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:32
Hatay'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek yardımında bulunuldu.

Hayırseverlerin bağışlarıyla Türk Kızılay Hatay Şubesi Aşevinde hazırlanan yemekler, Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde ihtiyaç sahibi 100 kişiye dağıtıldı.

Sıcak yemek yardımlarının hayırseverlerin desteğiyle süreceği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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