Hatay'da Türk Kızılay'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından Antakya ve Samandağ ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Hatay Şubesi tarafından Antakya ve Samandağ ilçelerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapıldı.

Yetkililerce hazırlanan gıda kolileri, her iki ilçede daha önceden tespit edilen 87 ailenin evlerine teslim edildi.

Yardımların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan