Hatay'da turizm yolu çalışmalarında asfalt serimine geçildi Bir süredir devam eden ve kış şartları nedeniyle ara verilen Arsuz-Samandağ turizm yolu çalışmalarında asfalt serimine geçildi.

Bir süredir devam eden ve kış şartları nedeniyle ara verilen Arsuz-Samandağ turizm yolu çalışmalarında asfalt serimine geçildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kale Mahallesi tarafından iki asfalt makinesiyle çalışmaların başladığını belirtti. Doğan, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak yolun hizmete açılacağını kaydetti. Kaynak: AA