Hatay'da turfanda soğan hasadına başlandı
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Hatay'da turfanda soğan hasadına başlandı

Hatay'da turfanda soğan hasadına başlandı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 60 bin dönümlük alanda turfanda soğan hasadına başlandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 60 bin dönümlük alanda turfanda soğan hasadına başlandı.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, AA muhabirine, turfanda soğan hasadının bereketli geçmesini dilediğini kaydetti.

Bu yıl ekilen 60 bin dönüm araziden 300 bin ton rekolte beklendiğini belirten Cüneydioğlu, zorlu bir işlemin ardından toplanan turfanda soğanların tüketiciye meşakkatli bir serüvenden sonra sofralarına ulaştığını belirtti.

Reyhanlı soğanının Türkiye genelinde coğrafi yağısı itibariyle önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Cüneydioğlu, şöyle konuştu:

"Verimli arazilerin bulunduğu Amik Ovası'nda ürettiğimiz turfanda soğanımızın rengi, araması nedeniyle çok değerlidir, bu yüzden coğrafi işaret tescili için bekliyoruz. Hasadını yaptığımız turfanda kuru soğanımızın kilogram fiyatı 80 kuruş ila 1 lira arasında değişiyor. Üretimin devamı için soğan üreticisinin desteklenmesini talep ediyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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