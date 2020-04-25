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Amik Ovası, Hatay, Ekonomi, Haber

Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Hatay'ın en verimli topraklarının bulunduğu Amik Ovası'nda 20 bin dekar alanda üretimi yapılan turfanda soğan hasadı başladı.

25.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:22
Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Hatay'ın en verimli topraklarının bulunduğu Amik Ovası'nda 20 bin dekar alanda üretimi yapılan turfanda soğan hasadı başladı. Hasat mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.

Hatay'da Amik Ovası'nda gerçekleştirilen turfanda soğan hasadı başlarken, mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Hatay genelinde 20 bin dekar araziye ekilen soğanlardan dekar başına 3 ile 5 ton arasında ürün elde ediliyor. Ülkenin farklı illerinden gelen tarım işçileri sökümünü yaptıkları soğanları kestikten sonra çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiriyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Amik ovasındaki üreticilerden Yıldırım Doğu, soğanın ortalama 1 lira 10 kuruştan tarladan satıldığını belirterek "Erkenci soğanın ekimini yaptık ve şimdiler de hasadını yapıyoruz. Hasat dönemi de iyi gidiyor, toplamaya başladık. İşçi konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü'nden izin aldığımız için kısıtlamadan dolayı bir sıkıntı yaşamadık. Sosyal mesafeyi koruyarak işçilerimiz tarlada çalışmaya devam ediyor. İzin verilen sayı 20 işçi. Erkenci soğan olduğu için çok faza tonajımız olmuyor. Ortalama 4-5 ton ürün alabiliyoruz. Hasadın ilk günlerinde 2 lira 10 kuruş idi ama o fiyatlarda fazla sevkiyat yapamadık. Şu anda ise fiyatlar 1 lira 10 kuruşa satılıyor, ihracatın kapalı olmasından dolayı. İhracat açıldığı zaman fiyatlar yeniden yükselir. Soğan hasadı bitmeden ihracat inşallah açılır bizde mağdur olmadan iyi fiyata satarız" dedi.

Genel olarak Türkiye içi sebze hallerine gönderdiklerini belirten Doğu tarladan çıkış fiyatı ile tezgahta ki fiyatların çok farklı olduğunu belirterek "virüsten dolayı satışlarımız biraz zayıf. Bizim temennimiz ihracatın açılması. Bizim sattığımız fiyat ile tezgahta ki fiyat 3-4 kat fazla. Tarladan çıkışı 1 lira 10 kuruş olan soğanın tezgahta ortalama 2 liradan satılması lazım. Ama 4 lira gibi rakamlara satılırsa, halkımız da üretici de mağdur olur" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Kaynak: İHA

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