Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde tüp ve soba çaldıkları öne sürülen 5 zanlı cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde tüp ve soba çaldıkları öne sürülen 5 zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir mağazadan 8 tüp ve soba çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, 5 zanlıyı saklandıkları adreste çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Payas, Hatay, Güncel, Haber

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