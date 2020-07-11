Hatay'da traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Hatay'ın Payas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
11.07.2020 23:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 23:40
Hatay'ın Payas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Nuri Kürtül (60) idaresindeki arkasına bağlı römorkta odun bulunan traktör, Karbeyaz Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü Kürtül ile traktörde bulunan Talha Berk (18) ve Furkan Kürtül (16) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA