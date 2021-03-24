Hatay'da traktörü devrildi: 1 yaralı
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Hatay'da traktörü devrildi: 1 yaralı

24.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:15
Hatay'da traktörü devrildi: 1 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Hatay'da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan-Hassa yolunda Caner Süer yönetimindeki 21 FY 768 plakalı 2 römorklu traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen traktör, ardından olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı. - HATAY

Hatay'da traktörü devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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