Hatay'da traktörü devrildi: 1 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan-Hassa yolunda Caner Süer yönetimindeki 21 FY 768 plakalı 2 römorklu traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü, Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen traktör, ardından olay yerine gelen ekipler tarafından kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı