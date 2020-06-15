Hatay'da traktör uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı Hatay'ın Belen ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hüseyin Göktaş idaresindeki 01 F 4556 plakalı traktör, Bakras Mahallesi kırsalında uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralanan sürücü ile traktördeki 4 kişiyi sedyelerle ambulansa taşıdı.

Yaralılar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaynak: AA