Hatay'da traktör uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
15.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:05
Hatay'ın Belen ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Göktaş idaresindeki 01 F 4556 plakalı traktör, Bakras Mahallesi kırsalında uçuruma yuvarlandı.
Kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, yaralanan sürücü ile traktördeki 4 kişiyi sedyelerle ambulansa taşıdı.
Yaralılar, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı.
Kaynak: AA