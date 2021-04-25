Hatay'da traktör kazası: 1 ölü
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Hatay'da traktör kazası: 1 ölü

Hatay'da traktör kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Belen ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Belen ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Belen Şenbük Mahallesinde meydana geldi. 31 B 2305 plakalı traktörün kontrolden çıkarak yol kenarında tarlaya devrilmesi sonucu araç sürücüsü B.A. (44) ağır yaralandı. Ambulansla MKÜ Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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