Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı
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Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı

Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı Hatay'ın Yayladağı İlçesinde traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

21.08.2020 18:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:13

Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesinde traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt mahallesi yolu üzerinde seyir halinde giden C.A. yönetimindeki 42 J 3657 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından traktörde bulunan 6 kişiyi Hatay'ın çeşitli hastanelerine götürdü. Yayladağı İlçe Jandarma komutanlığına ve Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler kaza sonrası inceleme başlattı.

Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı

Kaynak: İHA

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