Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı Hatay'ın Yayladağı İlçesinde traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Hatay'da traktör devrildi : 6 yaralı

HATAY - Hatay'ın Yayladağı İlçesinde traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt mahallesi yolu üzerinde seyir halinde giden C.A. yönetimindeki 42 J 3657 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından traktörde bulunan 6 kişiyi Hatay'ın çeşitli hastanelerine götürdü. Yayladağı İlçe Jandarma komutanlığına ve Yayladağı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler kaza sonrası inceleme başlattı.

Kaynak: İHA