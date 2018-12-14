Hatay'da Trafikte Radarlı Önlem Uygulaması Sürüyor

Hatay'da, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan "radarlı hız tespit cihazı" uygulaması devam ediyor.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi sorumluluk bölgelerindeki hızdan dolayı meydana gelen trafik kazalarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler uyguladıkları radarlı hız tespit cihazı ile radar kontrollerine devam ediyor.

Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

Kara yolunu kullanan sürücülerin güvenliği için uygulamanın gelecek yılda süreceği öğrenildi.