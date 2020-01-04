Hatay'da trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca ve refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca ve refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Mimar Sinan Mahallesi Adanan Menderes Bulvarı'nda, O.A'nın kullandığı 06 GD 3733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 3 araca, ardından refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.