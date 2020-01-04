Hatay'da trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı
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Hatay'da trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca ve refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

04.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:22
Hatay'da trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı

'ın ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca ve refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Mimar Sinan Mahallesi Adanan Bulvarı'nda, O.A'nın kullandığı 06 GD 3733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 3 araca, ardından refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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