Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
16.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:08
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 RAA 96 plakalı otomobil, Koyunoğlu Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen N.G'ye çarptı.
Kazada N.G, olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA