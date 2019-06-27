Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı

Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Hatay'a gitmekte olan Şaban Polat'ın kullandığı 21 GS 925 plakalı yolcu otobüsü ile Nadir Demir'in kullandığı 31 V 9641 plakalı tır Dörtyol otoyol girişinde çarpıştı.

Kazada yaralanan otobüs şoförü Polat ile 6 yolcu 112 acil sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA