Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

04.10.2019 12:08

Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Hassa-Gaziantep kara yolunun Ardıçlı Mahallesi mevkisindeki kavşakta, Suriye uyruklu Numan Abdulaaziz yönetimindeki 27 MF 486 plakalı otomobil ile Fatmagül Aydıner idaresindeki 31 E 1690 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Abdulaaziz ve Aydıner ile araçlarda bulunan Abdullatif Alzaer, Ahmed Alibrahim, Sumeyya Alismail ve Merve Ata yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA