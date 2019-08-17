Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

17.08.2019 12:25

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Mehmet Altunçay yönetimindeki 31 DU 339 plakalı otomobil, Antakya-Kırıkhan kara yolu Topboğazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişiyi otomobilden çıkarttı.

Yaralılar ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA