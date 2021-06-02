Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
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Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Vayısoğlu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü, önce elektrikli motosiklete ardından karşıdan gelen bir motosiklete çarparak kaçtı.

Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü Munir Barkal ve beraberindeki Muhammet Barkal ile motosiklet sürücüsü Ziya Burak Meşe yaralandı.

Yaralılar, 122 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü aranıyor.

Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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