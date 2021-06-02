Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Vayısoğlu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin sürücüsü, önce elektrikli motosiklete ardından karşıdan gelen bir motosiklete çarparak kaçtı.
Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü Munir Barkal ve beraberindeki Muhammet Barkal ile motosiklet sürücüsü Ziya Burak Meşe yaralandı.
Yaralılar, 122 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü aranıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer