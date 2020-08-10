Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya-Samandağ kara yolu Uzunbağ Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen diyaliz ve ekmek servis aracı çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA