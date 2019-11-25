Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet İnan idaresindeki 31 ABM 505 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü kara yolunda karşı yönden gelen Recep Endez idaresindeki 31 AU 617 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet İnan ile araç içerisinde bulunan Muhammet İnan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu hafif olan kamyonet sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.