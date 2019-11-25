Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı - Haber

Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

25.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:44
Hatay'da trafik kazası: 3 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, idaresindeki 31 ABM 505 plakalı otomobil, Antakya-Altınözü kara yolunda karşı yönden gelen Recep Endez idaresindeki 31 AU 617 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet İnan ile araç içerisinde bulunan Muhammet İnan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu hafif olan kamyonet sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et