09.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 10:17

Hatay'da trafik kazası 2 yaralı

HATAY'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, merkez Antakya ilçesi 16. Cadde üzerinde meydana geldi. Cemal Bahadır idaresindeki 31 RAH 55 plakalı hafif ticari araç ile Mevlüt Bayraktar yönetimindeki 31 ADH 888 plakalı otomobil seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar park halindeki başka bir araca daha çarptı. Kazada sürücüler Bahadır ve Bayraktar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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