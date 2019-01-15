Hatay'da Trafik Kazası
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyon, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyon, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.
Alınan bilgiye göre, Denizciler mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen nakliye kamyonu park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki pastanenin duvarına çarparak durabildi.
Çevredekiler ile iş yeri sahibinin paniğe kapılmasına yol açan kazada yaralanan olmadı.
Kaynak: AA