Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
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Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin yan yattığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin yan yattığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik-Arsuz yolunda meydana gelen kazada 31 ADM 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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