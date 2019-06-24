Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 31 AAR 920 plakalı ile 31 D 9378 plakalı iki otomobil Defne-Yayladağı üzeri Şenköy Mahallesi mevkisinde çarpışarak orta refüje devrildi.
Kazada 1 kadın hafif yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et