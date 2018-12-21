Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sedat Çolakoğlu'nun kullandığı 31 UZ 868 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı mevkisinde, yol kenarındaki satıcıdan aldığı sebzeleri aracının bagajına koymak için duraklayan 31 SD 352 plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Düzel'e (57) çarptı.
İki araç arasında kalan Düzel, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çolakoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kazanın, bölgede etkili olan sis nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.
Kaynak: AA