Hatay'da trafik denetimleri

07.10.2019 11:48

Hatay'da son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 123 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada, trafik ekipleri tarafından il genelinde trafik akışının düzenlenmesi kapsamında 30 Eylül-06 Ekim'de denetim ve kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde 23 bin 134 aracın kontrol edildiği, kusuru tespit edilen bin 208 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı, 65 motosikletin trafikten men edildiği ve kontrol edilen 586 okul servis aracından hatalı görülen 35 sürücüye para cezası verildiği kaydedildi.

İl genelinde meydana gelen 74'i yaralanmalı, 44'ü maddi hasarlı trafik kazasında 123 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca alkollü araç kullandığı tespit edilen 100 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 16 sürücü hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA