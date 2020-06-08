Hatay'da toplu taşıma araçları ve iş yerleri denetlendi Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otobüs, taksi ve lokantalarda denetim yapıldı.

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında otobüs, taksi ve lokantalarda denetim yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta trafik ekipleri, şehrin belirli bölgelerinde yol kontrolü yaparak, toplu taşıma araçları ve taksilerde maske ve sosyal mesafeyi denetledi.

Ekipler ayrıca, lokanta ve bazı iş yerlerinde de Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaynak: AA