Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
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Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle kısıtlandı.

Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
10.09.2020 21:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:34

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmamasını önlenmek için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Rahmi Doğan'ın başkanlığında olağanüstü toplandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı iş kolu

için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem

taşımaktadır. İlimizde 15 gün süreyle insanların toplu halde bir araya gelmelerine neden olacak her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına, sivil toplum kuruluşlarının dernek, vakıf vs genel kurulları ve eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak kısıtlanmasına, Mülki İdare Amirinden izin alınarak ve pandemi kurallarına uyulması kaydıyla, dernek, siyasi parti vs. kanunen yapması gereken genel kurul ve kongreleri hariç konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: AA

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