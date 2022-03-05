Hatay'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA, Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 BH 451 plakalı tır ile 31 AHM 366 plakalı otomobil, Antakya- İskenderun kara yolundaki kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar ambulansla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel