Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

16.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:08
Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.A.D. yönetimindeki 31 B 2181 plakalı tır, 'nden çıkış yaptığı sırada Musa Bezgin'in (28) kullandığı 31 RS 297 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosikletin sürücüsü Bezgin ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldıran Bezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tırın sürücüsü M.A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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