Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.D. yönetimindeki 31 B 2181 plakalı tır, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkış yaptığı sırada Musa Bezgin'in (28) kullandığı 31 RS 297 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü Bezgin ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldıran Bezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tırın sürücüsü M.A.D. gözaltına alındı.