Hatay'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Haberler
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Hatay'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Hatay'ın Payas ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatı kaybetti.

PAYAS, HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatı kaybetti.

Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Yumurtacı'ya (69) tır çarptı.

Ağır yaralanan Yumurtacı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yumurtacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Burak Milli - Güncel

Yüzbaşı, Şehit, Payas, Hatay, Güncel, Haber

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