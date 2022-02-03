Hatay'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Payas ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatı kaybetti.
PAYAS, HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatı kaybetti.
Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Yumurtacı'ya (69) tır çarptı.
Ağır yaralanan Yumurtacı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yumurtacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Burak Milli - Güncel