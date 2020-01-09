Hatay'da tıra zulalanmış 1620 paket kaçak sigara ele geçirildi

09.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:58

Hatay'da bir tırın dorsesinin alt kısmındaki su deposu ve hava tüplerinin içerisine zulalanmış 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, dorsesinin alt tarafında, şase üzerinde bulunan su deposu ve hava tüpleri içerisine zulalanmış 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü S.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA