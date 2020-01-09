Hatay'da tıra zulalanmış 1620 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hatay'da tıra zulalanmış 1620 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da bir tırın dorsesinin alt kısmındaki su deposu ve hava tüplerinin içerisine zulalanmış 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

09.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:58
Hatay'da tıra zulalanmış 1620 paket kaçak sigara ele geçirildi

'da bir tırın dorsesinin alt kısmındaki su deposu ve hava tüplerinin içerisine zulalanmış 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesinde şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, dorsesinin alt tarafında, şase üzerinde bulunan su deposu ve hava tüpleri içerisine zulalanmış 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü S.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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