Hatay'da tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.
17.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:28
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı tır, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda, karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araçla çarpıştı.
Kazada 2 asker hafif yaralanırken, kontrolden çıkan tır ise şarampole devrildi.
Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA