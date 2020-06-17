Hatay'da tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı
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Hatay'da tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Hatay'da tır ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı
17.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:28

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, tır ile askeri aracın çarpışması sonucu 2 asker hafif yaralandı.

Muhammed Saçar idaresindeki 31 R 1962 plaklı tır, Reyhanlı-Cilvegözü kara yolunda, karşı yönden gelen askeri "Unimog" tipi araçla çarpıştı.

Kazada 2 asker hafif yaralanırken, kontrolden çıkan tır ise şarampole devrildi.

Yaralı askerler Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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