Hatay'da tır devrildi: 2 yaralı
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Hatay'da tır devrildi: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

30.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:38
Hatay'da tır devrildi: 2 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'dan Adana istikametine giden Yusuf T. (55) idaresindeki 31 AAN 953 plakalı tır, Kuzuculu Mahallesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Yusuf T. ile yanında bulunan Adil B. (75) yaralandı.

Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan kara yolu aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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