Hatay'da tır devrildi: 1 yaralı
15.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:08
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hassa yolunda meydana gelen kazada S.A yönetimindeki 31 ABM 74 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinliğe yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tırda maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı