Hatay'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisi yakalandı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütü YPG/PKK şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandası yaptığı tespit edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının adresini belirleyen ekipler, Suriye uyruklu M.R'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA