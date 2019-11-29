Hatay'da terör örgütü DHKP/C üyesi yakalandı
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Hatay'da terör örgütü DHKP/C üyesi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

29.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:26
Hatay'da terör örgütü DHKP/C üyesi yakalandı

'ın ilçesinde, terör örgütü DHKP/C üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri, DHKP/C üyeliğinden 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Berkay K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Berkay K'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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