Hatay'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Hatay'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

16.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:46
Hatay'da terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

'ın ilçesinde terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan uyruklu zanlı tutuklandı.

Güzelce Mahallesi girişinde yol uygulaması yapan Jandarma ekipleri, Gaziantep-Hatay arası sefer yapan yolcu otobüsünde yaptığı kimlik kontrolünde Suriye uyruklu G.Y'nin kimliğinin olmadığını tespit etti.

Yapılan incelemede şüphelinin Suriye'deki terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlendi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y. (25), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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