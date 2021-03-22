Hatay'da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.