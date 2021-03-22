Hatay'da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatay'da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı

22.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:50
Hatay'da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alınan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi'nde Suriye uyruklu 3 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıkan Mehmet K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Zanlı Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüpheli şahıslar hakkında Silahlı Terör Örgütüne üye olmak (PKK/KCK-PYD/YPG) suçundan adli işlem başlatılmış ve 22.03.2021 tarihinde işlemleri tamamlanması akabinde adli mercilere intikal ettirilen şüpheli Mehmet K. Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şahsın, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Binnur Kaya Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da terör operasyonunda gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:55:12. #1.15#
title