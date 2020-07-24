Hatay'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı Hatay'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

Hatay'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı. İki kişiyi telefonla arayarak, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, "kimlik bilgileriniz ve hesaplarınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek mağdurların yaklaşık 150 bin lira değerindeki altınlarını aldı. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 4 kişi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaynak: AA