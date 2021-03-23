Hatay'da teknede rahatsızlanan balıkçı Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi
23.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:53
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teknede rahatsızlanan balıkçı Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teknede rahatsızlanan balıkçı Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Burnaz sahili açıklarındaki teknede bir balıkçının rahatsızlandığı belirtildi.
Söz konusu tekneye ulaşan ekiplerin, balıkçıyı tahliye ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli