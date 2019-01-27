Hatay'da Tekeri Patlayan Araç Şarampole Devrildi
Hatay'da tekeri patlayan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Hatay'da tekeri patlayan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Abdullah Bıtar, yönetimindeki 31 ZM 485 plakalı otomobilin Antakya- Reyhanlı kara yolu Demirköprü mevkisinde tekerinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
İçinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu araç, karşı şeride geçerek şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA