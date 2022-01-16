Hatay'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Hatay'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Hatay'da tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağrıyanık Mahallesi 1. Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.

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AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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Hatay'ın Antakya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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