Hatay'da tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
27.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:26
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Gündüz Mahallesi İskenderun Caddesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA