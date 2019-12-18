Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı
Haberler » Güncel » Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı - Haber

Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

Hatay'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

18.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:48
Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

'da tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından merkez Antakya ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ö, S.Ö. ve M.Ö, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.


Zanlıların adreslerinde, 1 tabanca, 3 şarjör, 143 mermi, 65 gram esrar, 4 ruhsatsız av tüfeği, 150 fişek, 17 bin lira nakit ile başka şahsa ait renkli tapu fotokopisi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler